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Назначен новый прокурор Херсонской области

Новости » Политика     23.12.2019 - 18:35
Назначен новый прокурор Херсонской области
Фото: Игорь Ивченко (gp.gov.ua)

Новым прокурором Херсонской области стал Игорь Ивченко

Новым прокурором Херсонской области был назначен Игорь Ивченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, в понедельник, 23 декабря 2019, заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Херсонской области нового руководителя.

Трепак очертил наиболее приоритетные задачи и определил проблемные вопросы с учетом специфики региона, обратив внимание, что самое важное - это восстановить доверие у людей в органы прокуратуры, где закон и справедливость является фундаментом работы.

В свою очередь, новоназначенный прокурор поблагодарил за доверие и заверил, что вместе с коллективом приложит усилия для преодоления всех вызовов, стоящих перед прокуратурой.

Отметим, Игорь Ивченко с июля 1997 года работал в органах прокуратуры Львовской области. В 2016 году был награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Украины".

Напомним, 23 декабря также был назначен новый прокурор Кировоградской области. Ним стал Алексей Тубелец.

Кроме того, 21 декабря представили нового прокурора Сумской области. Им стал Григорий Кондратенко.

Также сообщалось, что прокурором Винницкой области был назначен Константин Меримерин. До назначения Меримерин занимал должность главы Коминтерновской местной прокуратуры Одесской области.

Назначен новый прокурор Кировоградской области Назначен новый прокурор Винницкой области
Новости Украины прокурорХерсонская область
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