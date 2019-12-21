ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сумах представили нового прокурора области

Новости » Общество     21.12.2019 - 18:24
В Сумах представили нового прокурора области
Фото (facebook.com)

Григорий Кондратенко назначен прокурором Сумской области

В Сумах 21 декабря представили нового прокурора области, им стал Григорий Кондратенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Кондратенко был назначен на эту должность 20 декабря. Его представлял его заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Григорий Кондратенко родился в 1977 году в Полтавской области. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого.

Работал помощником прокурора Чутовского района Полтавской области. В течение одиннадцати лет занимал различные должности в прокуратуре Полтавской области. В 2012-2014 годах работал на руководящих должностях в прокуратуре Сумской области. С 2014 года почти два года возглавлял прокуратуру Кременчуга. С 2016 года работал в Генеральной прокуратуре Украины, занимал должности от старшего следователя по особо важным делам до начальника отдела и заместителя начальника управления.

Напомним, 20 декабря новым прокурором Винницкой области назначен Константин Меримерин.

ГПУ открыла производства в отношении нелегальных игорных заведений ГПУ представила новые доказательства присутствия России на Донбассе
Новости Украины ГПУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь