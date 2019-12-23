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Назначен новый прокурор Кировоградской области

Новости » Общество     23.12.2019 - 16:31
Назначен новый прокурор Кировоградской области
Фото: Тубелец и Чумак (gp.gov.ua)

Алексей Тубелец работает в органах прокуратуры с 2006 года

Новым прокурором Кировоградской области назначен Алексей Тубелец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что в понедельник, 23 декабря, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак представил Тубельца в качестве руководителя коллективу прокуратуры Кировоградской области. Как отметил Чумак, ключевыми приоритетами для органов прокуратуры Кировоградской является борьба с коррупцией и организованной преступностью.

Алексей Тубелец работает в органах прокуратуры с 2006 года на должностях прокурора, следователя, а также на руководящих должностях в прокуратуре Харьковской области. До назначения главным прокурором Кировоградской области работал начальником отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием преступлений в сфере служебной деятельности, которое осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований прокуратуры Харьковской области.

Ранее РБК-Украина писало, что 21 декабря представили нового прокурора Сумской области. Им стал Григорий Кондратенко.

Также сообщалось, что прокурором Винницкой области был назначен Константин Меримерин. До назначения Меримерин занимал должность главы Коминтерновской местной прокуратуры Одесской области.

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