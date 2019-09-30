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Стало известно имя следующего президента ПАСЕ

Новости » В мире    30.09.2019 - 15:28
Стало известно имя следующего президента ПАСЕ
Фото: Рик Дамс (openvld.be)

Он вступит в должность в 2020 году

Следующим президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) станет Рик Дамс из группы либералов. Об этом в своем Facebook сообщил член делегации в ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко.

Как отметил Гончаренко, соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии ПАСЕ.

"Это следует из сегодняшнего решения группы либералов, которая единогласно поддержала его кандидатуру в президенты ПАСЕ. Полномочия действующего президента Ассамблеи Мари-Лилиан Паскье истекают в январе следующего года, и право предложить кандидатуру президента переходит к группе либералов (ALDE)", - сообщил он.

Стало известно имя следующего президента ПАСЕ

Дамс является членом бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2007 года. Он входит в группу Альянса либералов и демократов для Европы . В настоящее время он является членом Комитета по правовым вопросам и правам человека; Комитета по политическим вопросам и демократии: Комитета по институциональным вопросам.

Также он являлся членом Комитета по выполнению обязательств и обязательств государствами - членами Совета Европы. В этом качестве он выступал докладчиком Ассамблеи по Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Украинская сторона не будет участвовать в сессии в знак протест из-за возвращения РФ без выполнения требований резолюций Ассамблеи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Литва объявила частичный бойкот ПАСЕ из-за Украины. Делегаты группы Балтика+ отказались от участия в открытии сессии.

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