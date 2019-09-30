ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відоме ім'я наступного президента ПАРЄ

Новини » В світі    30.09.2019 - 15:28
Стало відоме ім'я наступного президента ПАРЄ
Фото: Рік Дамс (openvld.be)

Він вступить на посаду в 2020 році

Наступним президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стане Рік Дамс з групи лібералів. Про це у своєму Facebook повідомив член делегації в ПАРЄ від України Олексій Гончаренко.

Як зазначив Гончаренко, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішній сесії ПАРЄ.

"Це випливає з сьогоднішнього рішення групи лібералів, яка одностайно підтримала його кандидатуру в президенти ПАРЄ. Повноваження чинного президента Асамблеї Марі-Ліліан Паск'є закінчуються в січні наступного року і право запропонувати кандидатуру президента переходить до групи лібералів (ALDE)", - повідомив він.

Стало відоме ім'я наступного президента ПАРЄ

Дамс є членом бельгійської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи з 2007 року. Він входить до групи Альянсу лібералів та демократів для Європи . В даний час він є членом Комітету з правових питань та прав людини; Комітету з політичних питань і демократії: Комітету з інституційних питань.

Також він був членом Комітету з виконання обов'язків та зобов'язань державами - членами Ради Європи. У цій якості він виступав доповідачом Асамблеї Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Нагадаємо, сесія ПАРЄ пройде з 30 вересня по 4 жовтня в Страсбурзі. Українська сторона не буде брати участь у сесії на знак протесту через повернення РФ без виконання вимог резолюцій Асамблеї.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Литва оголосила частковий бойкот ПАРЄ через Україну. Делегати групи Балтика+ відмовилися від участі у відкритті сесії.

Генсек Ради Європи відвідає Україну Президентський комітет ПАРЄ приїде в Київ
Новини України ПАРЄПрезидент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся