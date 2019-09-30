Стало відоме ім'я наступного президента ПАРЄ

Фото: Рік Дамс (openvld.be)

Він вступить на посаду в 2020 році

Наступним президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стане Рік Дамс з групи лібералів. Про це у своєму Facebook повідомив член делегації в ПАРЄ від України Олексій Гончаренко.

Як зазначив Гончаренко, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішній сесії ПАРЄ.

"Це випливає з сьогоднішнього рішення групи лібералів, яка одностайно підтримала його кандидатуру в президенти ПАРЄ. Повноваження чинного президента Асамблеї Марі-Ліліан Паск'є закінчуються в січні наступного року і право запропонувати кандидатуру президента переходить до групи лібералів (ALDE)", - повідомив він.

Дамс є членом бельгійської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи з 2007 року. Він входить до групи Альянсу лібералів та демократів для Європи . В даний час він є членом Комітету з правових питань та прав людини; Комітету з політичних питань і демократії: Комітету з інституційних питань.

Також він був членом Комітету з виконання обов'язків та зобов'язань державами - членами Ради Європи. У цій якості він виступав доповідачом Асамблеї Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Нагадаємо, сесія ПАРЄ пройде з 30 вересня по 4 жовтня в Страсбурзі. Українська сторона не буде брати участь у сесії на знак протесту через повернення РФ без виконання вимог резолюцій Асамблеї.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Литва оголосила частковий бойкот ПАРЄ через Україну. Делегати групи Балтика+ відмовилися від участі у відкритті сесії.