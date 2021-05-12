"Шахтер" официально объявил об уходе Каштру

Донецкий "Шахтер" официально сообщил, что португальский наставник Луиш Каштру покидает клуб . Он возглавлял "горняков" на протяжении двух лет.

Сегодня, 12 мая, состоялась встреча между Каштру и генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным. Во время встречи Палкин поблагодарил португальца за работу и вручил тому именную футболку с цифрой 84 - именно столько матчей "горняки" провели под руководством Каштру.

Всего под руководством португальского наставника "горняки" одержали 51 победу, 16 раз сыграли вничью и 17 раз проиграли. Команда забила 168 мячей (2 гола за игру).

Каштру возглавил "Шахтер" 12 июня 2019 года, подписав двухлетний контракт, который завершается этим летом.

Фото: Каштру провел два года в "Шахтере" (facebook.com/Palkin.Sergey)