"Шахтер" официально объявил об уходе Каштру
Донецкий "Шахтер" официально сообщил, что португальский наставник Луиш Каштру покидает клуб. Он возглавлял "горняков" на протяжении двух лет.
Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".
Сегодня, 12 мая, состоялась встреча между Каштру и генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным. Во время встречи Палкин поблагодарил португальца за работу и вручил тому именную футболку с цифрой 84 - именно столько матчей "горняки" провели под руководством Каштру.
Всего под руководством португальского наставника "горняки" одержали 51 победу, 16 раз сыграли вничью и 17 раз проиграли. Команда забила 168 мячей (2 гола за игру).
Каштру возглавил "Шахтер" 12 июня 2019 года, подписав двухлетний контракт, который завершается этим летом.
Фото: Каштру провел два года в "Шахтере" (facebook.com/Palkin.Sergey)
Ранее о своем уходе из клуба заявил сам Каштру.
Отметим, сейчас в "Шахтер" сватают наставника итальянского "Сассуоло" Роберто де Дзерби. По информации итальянских СМИ, он уже подписал контракт с "горняками". Ожидается, что "Шахтер" уже на этой неделе объявит о назначении нового наставника.
Напомним, по итогам сезона "Шахтер" занял второе место в УПЛ, отстав от "Динамо" на 11 очков.