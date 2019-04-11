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Назначен новый главный тренер сборной Украины по боксу


Последним местом работы специалиста была мужская сборная Азербайджана

Новым главным тренером сборной Украины по боксу назначен Заслуженный тренер Украины Леонид Лоивский, сообщает официальный сайт ФБУ.

Кандидатура 58-летнего специалиста было подана Федерацией бокса Украины и утверждена Министерством молодежи и спорта Украины.

Последним местом работы Лоивского была мужская сборная Азербайджана, вместе с которой в 2017 году он занял четвертое общекомандное место на чемпионате мира в Гамбурге и победил на Исламских играх-2017.

Напомним, предыдущий главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский, работавший с командой на протяжении 14 лет, подал в отставку по собственному желанию.

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