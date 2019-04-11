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Назначен новый главный тренер сборной Украины по боксу

Новости » Спорт    11.04.2019 - 20:21
Назначен новый главный тренер сборной Украины по боксу
Фото: Леонид Лоивский (fbu.org.ua)

Последним местом работы специалиста была мужская сборная Азербайджана

Новым главным тренером сборной Украины по боксу назначен Заслуженный тренер Украины Леонид Лоивский, сообщает официальный сайт ФБУ.

Кандидатура 58-летнего специалиста было подана Федерацией бокса Украины и утверждена Министерством молодежи и спорта Украины.

Последним местом работы Лоивского была мужская сборная Азербайджана, вместе с которой в 2017 году он занял четвертое общекомандное место на чемпионате мира в Гамбурге и победил на Исламских играх-2017.

Напомним, предыдущий главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский, работавший с командой на протяжении 14 лет, подал в отставку по собственному желанию.

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