Призначено нового головного тренера збірної України з боксу

Фото: Леонід Лоївський (fbu.org.ua)

Останнім місцем роботи фахівця була чоловіча збірна Азербайджану

Новим головним тренером збірної України з боксу призначений Заслужений тренер України Леонід Лоївський, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Кандидатура 58-річного фахівця було подано Федерацією боксу України і затверджена Міністерством молоді та спорту України.

Останнім місцем роботи Лоївського була чоловіча збірна Азербайджану, разом з якою в 2017 році він зайняв четверте загальнокомандне місце на чемпіонаті світу в Гамбурзі і переміг на Ісламських іграх-2017.

Нагадаємо, попередній головний тренер збірної України Дмитро Сосновський, який працював з командою протягом 14 років, подав у відставку за власним бажанням.