Назначен новый глава Запорожской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Туринка новым главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

В своей декларации 45-летний Виталий Туринок сообщил, что он является владельцем "Ровенского домостроительного комбината", а также компаний ООО "Вест-Пром" (Луцк), которая занимается торговлей металлоломом "Интертрейд" (Луцк), которая занимается производством бетона.

Как сообщало РБК-Украина, 21 августа, Кабинет министров Украины одобрил кандидатуры глав областных государственных администраций в Винницкой, Запорожской и Ровенской областях, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом, Владислав Скальский будет назначен президентом на должность главы Винницкой ОГА, Виталий Турынок - на должность главы Запорожской ОГА и Виталий Коваль на должность главы Ровенской облгосадминистрации.

Отметим, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций. За это время в большинстве областей уже назначены новые руководители ОГА.