Призначений новий глава Українського інституту національної пам'яті

Фото: будівля УІНП (wikipedia.org)

Інститут національної пам'яті очолив Антон Дробович

Кабінет міністрів України призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам'яті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

За його словами, Інститут національної пам'яті очолив Антон Дробович. Новий голова УІНП є доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова.

Відзначимо, до Дробовича Інститут національної пам'яті з березня 2014 року очолював Володимир В'ятрович, який до цього керував архівами Служби безпеки України. Новий уряд звільнив В'ятровича у вересні.

Станом на сьогодні В'ятрович є народним депутатом Верховної ради від партії "Європейська солідарність". Він зайшов до парламенту замість багаторічної соратниці Петра Порошенка Ірини Луценко, яка склала депутатський мандат. Примітно, що прихід В'ятровича до Ради супроводжувався скандалом, так як до цього, в списку "ЄС" значилася Наталія Бойко, яка перейшла на роботу радника прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

