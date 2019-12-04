ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призначений новий глава Українського інституту національної пам'яті

Новини » Політика     04.12.2019 - 13:36
Призначений новий глава Українського інституту національної пам'яті
Фото: будівля УІНП (wikipedia.org)

Інститут національної пам'яті очолив Антон Дробович

Кабінет міністрів України призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам'яті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

За його словами, Інститут національної пам'яті очолив Антон Дробович. Новий голова УІНП є доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова.

Відзначимо, до Дробовича Інститут національної пам'яті з березня 2014 року очолював Володимир В'ятрович, який до цього керував архівами Служби безпеки України. Новий уряд звільнив В'ятровича у вересні.

Станом на сьогодні В'ятрович є народним депутатом Верховної ради від партії "Європейська солідарність". Він зайшов до парламенту замість багаторічної соратниці Петра Порошенка Ірини Луценко, яка склала депутатський мандат. Примітно, що прихід В'ятровича до Ради супроводжувався скандалом, так як до цього, в списку "ЄС" значилася Наталія Бойко, яка перейшла на роботу радника прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Уряд запустив проект для створення цифрового ID українців
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниУИНПинститут
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся