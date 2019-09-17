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Назначен новый глава полиции в Сумской области

Новости » Общество    17.09.2019 - 15:39
Назначен новый глава полиции в Сумской области
Фото: Руслан Пиняга (mvs.gov.ua)

Полицию Сумской области возглавил полковник Руслан Пиняга

Во вторник, 17 сентября, глава Нацполиции Сергей Князев представил нового начальника полиции в Сумской области Руслана Пинягу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Пиняга занимал должность заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины. Также ранее он работал в Сумской области.

Князев отметил, что для каждого офицера важно иметь такую ​​возможность социального лифта: приобрести практический опыт с назначением на самостоятельную работу.

"В целом доверие населения сумского региона к полиции является на достаточном уровне, но подчеркиваю, что основной наш с вами долг - это работать так, чтобы доверие населения к нам росло. Так мы получим возможность развивать проекты, которые перед обществом мы представляем как изменение полиции, критерии работы, ее реформу. Из маленьких истин появляется большая работа", - отметил Князев.

Напомним, ранее назначили нового начальника Национальной полиции в Хмельницкой области Анатолия Щадило. Он имеет звание полковника, ранее работал старшим инспектором тренингового центра в полиции Киевской области.

Как сообщало РБК Украина, глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового руководителя Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе.

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