Призначений новий глава поліції в Сумській області

Фото: Руслан Пиняга (mvs.gov.ua)

Поліцію Сумської області очолив полковник Руслан Пиняга

У вівторок, 17 вересня, голова Нацполіції Сергій Князєв представив нового начальника поліції в Сумській області Руслана Пинягу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр Міністерства внутрішніх справ.

Наголошується, що Пиняга обіймав посаду заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Також раніше він працював в Сумській області.

Князєв зазначив, що для кожного офіцера важливо мати таку можливість соціального ліфту: набути практичний досвід з призначенням на самостійну роботу.

"Загалом довіра населення сумського регіону до поліції є на достатньому рівні, але наголошую, що основний наш із вами обов’язок - це працювати так, щоб довіра населення до нас зростала. Так ми матимемо можливість розвивати проекти, які перед суспільством ми презентуємо як зміну поліції, критеріїв роботи, її реформу. З маленьких істин з’являється велика робота", - зазначив Князєв.

Нагадаємо, раніше призначили нового начальника Національної поліції в Хмельницькій області Анатолія Щадило. Він має звання полковника, раніше працював старшим інспектором тренінгового центру в поліції Київської області.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Національної поліції Сергій Князєв представив нового керівника Головного слідчого управління Нацполиции Максима Цуцкірідзе.