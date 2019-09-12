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Князев назначил нового руководителя полиции Хмельницкой области

Новости » Политика    12.09.2019 - 14:28
Князев назначил нового руководителя полиции Хмельницкой области
Фото: Анатолий Щадило (mvs.gov.ua)

Нового руководителя представил заместитель председателя Нацполиции

В четверг, 12 сентября, заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко представил нового начальника Национальной полиции в Хмельницкой области Анатолия Щадило. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Щадило назначен указом главы Нацполиции Сергея Князева. Он имеет звание полковника, ранее работал старшим инспектором тренингового центра в полиции Киевской области.

Заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко отметил, что главным критерием оценки его деятельности на посту начальника ГУНП будет уровень доверия населения к полиции.

Из декларации Щадило за 2018 год следует, что у него есть сбережения на сумму 50 тыс. долларов и 120 тыс. гривен. Кроме того, на Щадило и его родственнков оформлены несколько автомобилей и шесть квартир в Киеве, а также земельные участки в Бориспольском районе.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового руководителя Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа начальники четырех областных Национальной полиции были уволены со своих должностей. Решение принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины.

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