Назначен новый глава полиции Черкасской области

В Черкассах представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, им стал Михаил Куратченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Официального нового главу полиции Черкасской области представил во вторник, 18 февраля, глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Ваша работа будет оценена исключительно людьми, гражданами Украины. Уровень доверия зависит от каждого отдельного сотрудника полиции, от его добросовестного и качественного выполнения задач и защиты граждан. Также от того, как мы будем выглядеть в глазах людей, от оценки эффективности работы полицейских - будет зависеть сотрудничество с местными органами власти и объединенными территориальными общинами", - сказал Клименко.

Куратченко сменил на должности главы полиции области Валерия Лютого, который возглавлял управление.

Ранее РБК-Украина писало, что 14 февраля назначили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. Им стал Иван Выговский, который до назначения занимал должность заместителя главы полиции в Николаевской области.

Также сообщалось, что новым начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло. Его назначили на должность в ноябре 2019 года.