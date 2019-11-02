Назначен новый руководитель полиции Закарпатской области

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Александр Канцидайло назначен новым начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области

Новым начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе сегодня, 2 ноября, представил нового начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

"Сегодня, 2 ноября, в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области состоялось представление нового руководителя полиции Закарпатья. Им стал 42-летний полковник полиции Александр Канцидайло, который службу в органах внутренних дел начал в 1999 году оперуполномоченным", - сообщает пресс-служба полиции.

Канцидайло ранее был заместителем начальника департамента оперативно-технических средств Национальной полиции.

Напомним, ранее был назначен новый начальник полиции в Запорожской области. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя ГУНП в Запорожской области Николая Лушпиенко.