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Назначен новый глава полиции Полтавской области

Новости » Общество     14.02.2020 - 14:55
Назначен новый глава полиции Полтавской области
Фото: Иван Выговский (mvs.gov.ua)

До назначения Выговский был заместителем главы Нацполиции в Николаевской области

В Полтаве представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, им стал Иван Выговский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Представил нового руководителя полиции области глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в пятницу, 14 февраля.

На этой должности Выговский сменил Андрея Замахина, который возглавлял Главное управление полиции области с 2017 года.

Иван Выговский родился в Житомирской области, 26 марта 1980 года. С 1999 года начал работать в органах внутренних дел. С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что новым руководителем патрульной полиции Харьковской области стала 31-летняя старший лейтенант Алена Стрижак.

Также сообщалось, что новым начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло.

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