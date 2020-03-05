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Назначен новый глава Одесской таможни

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Новым главой Одесской таможни стал Михаил Грибанов

По результатам открытого конкурса новым руководителем Одесской таможни Государственной таможенной службы стал Михаил Грибанов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нова митниця" в Facebook.

Как сообщается, за должность руководителя Одесской таможни соревновались 58 кандидатов.

"В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Основного закона Украины. До финальных собеседований с главой Гостаможслужбы пришли пять претендентов, где победу одержал Михаил Грибанов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что новый глава Одесской таможни имеет профильное образование Академии таможенной службы Украины, опыт работы на таможне и в бизнесе.

"Перед Одесской таможней стоит очень ответственная задача по наполнению бюджета и усиления противодействия контрабанде и нарушению таможенных правил. Я убежден, мы достигнем высоких показателей и обеспечим качественный сервис для импортеров", - отметил Грибанов.

Напомним, в августе прошлого года экс-глава Государственной фискальной службы Александр Власов был уволен с должности главы Одесской таможни.

Кроме того, в январе СБУ разоблачила на систематическом получении взяток главного государственного инспектора таможенного поста "Запорожье" Днепровской таможни. Чиновник требовал от предпринимателей взятки за не препятствование во ввозе товаров на территорию Украины.

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