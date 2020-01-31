Главного инспектора таможни "Запорожье" разоблачили на систематических взятках

Иллюстративное фото (УНИАН)

Таможенник грозил предпринимателям искусственно препятствовать ввозу товаров

Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом получении взяток главного государственного инспектора таможенного поста "Запорожье" Днепровской таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что чиновник требовал от предпринимателей взятки за не препятствование в ввозе товаров на территорию Украины.

"В случае отказа злоумышленник угрожал бизнесменам искусственными препятствиями и торможением процесса оформления и пропуска грузов. За оформление одной таможенной декларации он требовал 500 гривен. Таким образом, с каждой коммерческой структуры он получал ежемесячно дань в 50 тысяч гривен", - сообщили в СБУ.

Таможенника задержали во время получения части от взятки в 40 тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в преступлении.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили подозрения трем задержанным, которые предлагали крупную взятку главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Подозреваемые предложили Сенниченко 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода.

Также РБК-Украина писало, что, по словам нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова, ежедневно госбюджет теряет как минимум 200 млн гривен на таможне. По данным нардепа, в январе потери бюджета могли составить порядка 8 млрд гривен.