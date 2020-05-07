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Назначен новый глава Госинспекции градостроительства

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Новым руководителем стал Юрий Васильченко

Кабинет министров Украины назначил Юрия Васильченко главой Государственной инспекции градостроительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственное распоряжение.

Согласно распоряжению, Васильченко назначен главой Государственной инспекции градостроительства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет, также сообщается, что ему установлен испытательный срок на три месяца.

Напомним, в начале мая Васильченко уволили с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции спустя два месяца после назначения на этот пост. До этого он занимал в инспекции должность начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации.

Примечательно, что через два дня после назначения Васильченко на пост главы ГАСИ президент Владимир Зеленский анонсировал ее ликвидацию. Он также заявил, что такое решение "ждал весь честный строительный бизнес Украины".

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