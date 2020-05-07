ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назначен новый глава Госинспекции градостроительства

Новости » Политика     07.05.2020 - 12:38
Назначен новый глава Госинспекции градостроительства
Фото: Юрий Васильченко (dabi.gov.ua)

Новым руководителем стал Юрий Васильченко

Кабинет министров Украины назначил Юрия Васильченко главой Государственной инспекции градостроительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственное распоряжение.

Согласно распоряжению, Васильченко назначен главой Государственной инспекции градостроительства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет, также сообщается, что ему установлен испытательный срок на три месяца.

Напомним, в начале мая Васильченко уволили с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции спустя два месяца после назначения на этот пост. До этого он занимал в инспекции должность начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации.

Примечательно, что через два дня после назначения Васильченко на пост главы ГАСИ президент Владимир Зеленский анонсировал ее ликвидацию. Он также заявил, что такое решение "ждал весь честный строительный бизнес Украины".

В каждом из министерств утвердят должность замминстра цифровой трансформации
Новости Украины Кабинет Министров Украиныназначение
News
On Top