Призначено нового голову Держінспекції містобудування

Фото: Юрій Васильченко (dabi.gov.ua)

Новим керівником став Юрій Васильченко

Кабінет міністрів України призначив Юрія Васильченка головою Державної інспекції містобудування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядове розпорядження.

Згідно з розпорядженням, Васильченка призначено головою Державної інспекції містобудування України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків на вказаній посаді терміном на п'ять років, також повідомляється, що йому встановлено випробувальний термін на три місяці.

Нагадаємо, на початку травня Васильченка звільнили з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції через два місяці після призначення на цей пост. До цього він обіймав в інспекції посаду начальника відділу з питань обстеження і паспортизації Управління ліцензування, обстеження та паспортизації.

Примітно, що через два дні після призначення Васильченка на пост голови ДАБІ президент Володимир Зеленський анонсував її ліквідацію. Він також заявив, що таке рішення "чекав весь чесний будівельний бізнес України".