Назначен новый гендиректор "Укртрансгаза"

Фото: Сергей Алексеенко (utg.ua)

Генеральным директором назначили Сергея Алексеенко

Новым генеральным директором "Укртрансгаза" был назначен Сергей Алексеенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза". Как отмечается, НАК "Нафтогаз Украины" как единоличный акционер АО "Укртрансгаз" принял решение об утверждении нового устава общества, который предусматривает структурные изменения в компании.

"Полномочия членов правления "Укртрансгаза" прекращено, взамен генеральным директором компании назначен Сергей Алексеенко, который с марта 2019 года временно исполнял обязанности президента общества", - говорится в сообщении.

Таким образом, в "Укртрансгаз" коллегиальный исполнительный орган (правление общества) заменили на единоличный орган управления.

Сергей Алексеенко был назначен в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года. Ранее он работал на должности советника председателя правления и уполномоченного из перспективных проектов в НАК "Нафтогаз Украины". До прихода в НАК занимал ряд руководящих позиций в компаниях, которые занимаются инвестиционной и банковской деятельностью.

Напомним, в 2019 году был проведено анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "(Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

Кроме того, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании. В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Теклюк, финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер.