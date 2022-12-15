НАЗК звернулося до прокуратури щодо незаконного збагачення Королевської

Як зазначається в інформації НАЗК, під час моніторингу було виявлено факти, що свідчать про незаконне збагачення Наталії Королевської на суму 49,6 млн грн та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн. Такі факти стосуються маєтка батька Королевської, земельної ділянки під Москвою та можливого ухилення від сплати податків.

Щодо маєтка площею 614,6 квадратних метрів і ділянки площею майже 0,3 га у Київській області, що оформлені на батька Королевської, то два будинки і чотири земельні ділянки, розміщені поруч, згідно із супутниковими знімками являють собою єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом. Житловий комплекс був набутий у власність шляхом укладання іпотечного договору на основі договору позики з кіпрською компанією на суму 2 млн доларів. Сума забезпечення за договором становила всього 49 млн гривень, водночас сума доходів батьків Королевської з 1998 по 2013 рік становила лише 165 тисяч гривень. На вимогу НАЗК Королевська не змогла пояснити, звідки у її батьків такі кошти.

Щодо земельної ділянки у Підмосков’ї, то народний депутат взагалі не вказала у декларації, що має таку власність вартістю понад 2 млн рублів ще з 2005 року.

Крім того, Наталія Королевська задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів. Це може свідчити про ухилення від сплати податків.

"Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 Закону НАЗК направить матеріали щодо Наталії Королевської до САП для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Кримінального кодексу України та здійснення досудового слідства, щоб притягнути депутатку до кримінальної відповідальності. За фактом можливого ухилення від сплати податків матеріали буде надіслано до Бюро економічної безпеки", - йдеться у повідомленні.