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НАБУ висунула підозру чинному нардепу: що відомо

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Київ, Четвер 15 грудня 2022 18:44
НАБУ висунула підозру чинному нардепу: що відомо Фото: НАБУ висунула підозру чинному нардепу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

За матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції сьогодні, 15 грудня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили народного депутата про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

За інформацією джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, підозра вручена нардепу від партії "Слуга народу" Максиму Пашковському.

Причиною оголошення підозри стало внесення недостовірних даних у декларацію за 2020 рік.

Слідство встановило, що політик не вніс у декларацію відомості про житло у Печерському районі Києва, яким користувався на підставі договору оренди. Вартість квартири становить понад 1,9 млн. грн. Дії народного депутата кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні виніс обвинувальний акт щодо екс-нардепа України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових махінацій.

Також повідомлялося, що депутату Держдуми повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність України. Під час обшуків у нього знайшли документи, що підтверджують наявність 11 квартир у Києві.

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