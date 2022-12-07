Накупив квартир у Беверлі-Хіллз. Екс-нардепу Деркачу в США загрожує 30 років ув'язнення

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні виніс обвинувальний акт щодо екснардепа України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових махінацій, зокрема обході санкцій. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

Звинувачення включає: змову з метою порушення санкцій, банківського шахрайства та відмивання грошей.

Як стверджується в обвинувальному висновку, починаючи з 2013 року, Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Хіллз, приховуючи свою участь у транзакціях від американських фінансових установ.

Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками США.

Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 млн доларів США з закордонних рахунків у Латвії та Швейцарії, які належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.

Потім ці гроші були використані для виплати 3,2 мільйона доларів США готівкою на ім'я юридичної особи, створеної номінальним власником, а решту - покладено на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача, та використано для оплати витрат кондомініуму, зокрема податків та комунальних послуг.

Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру громадянської конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.

"Поведінка цього агента Кремля, який потрапив під санкції за спробу отруїти нашу демократію, показала, що він готовий, бажає і здатний експлуатувати банківську систему для досягнення своїх незаконних цілей", - йдеться у заяві прокурора.

Справа Деркача

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, запис він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ у американські вибори. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача.

Вже в серпні 2021 року проти Деркача запровадила санкції Рада національної безпеки та оборони України.

Буквально за чотири місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу Росії, до якої входив і сам Деркач.

У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.

Про те, яку роль відігравав нардеп в агентурній мережі, читайте у матеріалі РБК-Україна.