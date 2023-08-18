НАЗК запідозрило секретаря Запорізької міськради Куртєва в корупції

Як пише пресслужба, в серпні 2022 року, під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже:

600 тисяч гривень;

230 тисяч доларів;

650 євро.

Зазначається, що обшук здійснювався в межах розслідування у кримінальному провадженні, до якого секретар міськради може бути причетним.

"Хоча Куртєв у відповідь на запит Національного агентства заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, НАЗК у тому числі за матеріалами НАБУ встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб", - додає НАЗК.

Зокрема у декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що не має грошових активів, однак відомості з Державного реєстру фізичних осіб свідчать про те, що його доходи за 2021 й 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму. Факт користування вищезгаданою квартирою підтверджений свідками й інформацією з камер відеоспостереження

"Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли", - пише пресслужба.

Таким чином, як відзначає НАЗК, секретар міськради набув необґрунтовані активи у 9 млн 31 тисячу гривень, що перевищує його законні доходи.