НАПК заподозрило секретаря Запорожского горсовета Куртева в коррупции

Как пишет пресс-служба, в августе 2022 года, во время обыска помещения, которое Куртев арендовал со своим помощником, детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти:

600 тысяч гривен;

230 тысяч долларов;

650 евро.

Отмечается, что обыск осуществлялся в рамках расследования в уголовном производстве, к которому секретарь горсовета может быть причастен.

"Хотя Куртев в ответ на запрос Национального агентства заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире, НАПК в том числе по материалам НАБУ установило, что он таки пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом", - добавляет НАПК.

В частности, в декларации за 2020 год Куртев указал, что не имеет денежных активов, однако сведения из Государственного реестра физических лиц свидетельствуют о том, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму. Факт пользования вышеупомянутой квартирой подтвержден свидетелями и информацией с камер видеонаблюдения

"Помощник секретаря горсовета, который также проживал в этой квартире, сообщил, что изъятые при обыске средства, принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли", - пишет пресс-служба.

Таким образом, как отмечает НАПК, секретарь горсовета приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тысячу гривен, что превышает его законные доходы.