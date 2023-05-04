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НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни

Фото: OTP Bank (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАЗК.

Зазначається, що таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих "Л/ДНР".

ОТП Банк є основою міжнародної фінансової групи ОТП, яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи згідно з даними Будапештської фондової біржі. OTP Bank має дочірні банки у Росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.

OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російського банку склав 37,6 млрд форинтів, або 7,6% від сукупного прибутку групи.

"Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим. Так, зазначається, що росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками", - йдеться у заяві НАЗК.

Агентство пише, що банки посилаються на "Закон" РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звані "Л/ДНР". НАЗК додає, що продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести китайську компанію Xiaomi Corporation до списку міжнародних спонсорів війни. Вона продовжує свою роботу у Росії, попри агресію проти України.

Раніше стало відомо, що до списку спонсорів війни внесли також і банківську групу Raiffeisen Bank, яка продовжує роботу у Росії.

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