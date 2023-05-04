RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАПК внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны

Фото: OTP Bank (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАПК.

Отмечается, что такое решение принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых "Л/ДНР".

ОТП Банк является основой международной финансовой группы ОТП, являющейся одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы согласно данным Будапештской фондовой биржи. OTP Bank располагает дочерними банками в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.

OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского банка составила 37,6 млрд форинтов, или 7,6% от совокупной прибыли группы.

Как стало известно из СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным. ", - говорится в заявлении НАПК.

Агентство пишет, что банки ссылаются на "Закон" РФ от 7 октября 2022 г. №377-ФЗ, фактически признавая так называемые "Л/ДНР". НАПК добавляет, что продолжая финансовые операции российского подразделения, OTP Group четко демонстрирует поддержку и спонсирование терроризма.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести китайскую компанию Xiaomi Corporation в список международных спонсоров войны. Она продолжает свою работу в России, несмотря на агрессию против Украины.

Ранее стало известно, что в список спонсоров войны внесли также банковскую группу Raiffeisen Bank, которая продолжает работу в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВенгрияНАЗКВойна в Украине