НАЗК внесло найбільшу у світі мережу фастфудів Subway до списку спонсорів війни

В Агентстві зазначили, що понад 500 ресторанів мережі Subway (ТОВ "Сабвей Ай Пі") продовжують працювати на ринку країни-агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.

"Також Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси "Яндекс", які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК звернули увагу, що після початку широкомасштабного вторгення Росії в Україну ця компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в країні-агресорі. Також не було і спроб від керівництва Subway засудити війну Кремля.

Що відомо про компанію

Subway (Сабвей) є однією з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування.

А згідно з даними платформи Statista, у 2023 році цей глобальний бренд ресторанів швидкого обслуговування налічував 36 592 магазини по всьому світу. Тобто впродовж року Subway мала більше ресторанів у всьому світі, ніж будь-яка інша мережа.

Діяльність Subway у РФ

Компанія працює в Росії понад 20 років, створила близько 6 тисяч робочих місць, налічує 550 ресторанів у 122 містах. Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великої Британії та Німеччини.

Особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі, тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, що працюють під брендом Subway, генерують доходи та сплачують податки. У РФ франшизою мережі Subway володіє компанія Subway Russia Service Company з головним офісом у Санкт-Петербурзі.

"Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в Росії. Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману", - зауважують в НАЗК.

Спонсори війни

НАЗК є органом, який перевіряє приватні компанії на доброчесність, зокрема, і стосовно того, чи спонсорують вони війну проти України. Так, під час повномасштабного вторгнення РФ був створений перелік "Міжнародні спонсори війни".

До нього потрапили компанії, які не вийшли з російського ринку, ведуть бізнес та сплачують податки в РФ, чим фінансують війну.

Так, до списку спонсорів війни потрапила відома у всьому світі корпорація Nestle. Вона є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.

Також нещодавно повідомлялося, що Україна внесла компанію Viciunai Group до списку міжнародних спонсорів війни. Він виготовляє крабові палички під торговою маркою Vici.