НАПК внесло крупнейшую в мире сеть фастфудов Subway в список спонсоров войны

В Агентстве отметили, что более 500 ресторанов сети Subway (ООО "Сабвэй Ай Пи") продолжают работать на рынке страны-агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ.

"Также Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы "Яндекс", которые сотрудничают с государственными и правоохранительными органами страны-агрессорки", - говорится в сообщении.

В НАПК обратили внимание, что после начала широкомасштабного вторжения России в Украину эта компания не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в стране-агрессоре. Также не было и попыток от руководства Subway осудить войну Кремля.

Что известно о компании

Subway (Сабвей) является одной из самых больших сетей в мире по количеству заведений общепита.

А согласно данным платформы Statista, в 2023 году этот глобальный бренд ресторанов быстрого обслуживания насчитывал 36 592 магазина по всему миру. То есть в течение года Subway имела больше ресторанов во всем мире, чем любая другая сеть.

Деятельность Subway в РФ

Компания работает в России более 20 лет, создала около 6 тысяч рабочих мест, насчитывает 550 ресторанов в 122 городах. Российская сеть Subway сейчас третья по количеству точек в Европе после Великобритании и Германии.

Особенностью бизнеса Subway является то, что они работают по системе франчайзи, то есть существует большая сеть юридически обособленных лиц, работающих под брендом Subway, генерирующих доходы и платящие налоги. В РФ франшизой сети Subway владеет компания Subway Russia Service Company с головным офисом в Санкт-Петербурге.

"Subway сообщила, что всеми ресторанами в стране независимо владеют и управляют местные и главные франчайзи, поэтому рестораны остаются открытыми в России. Это заявление в части несостоятельности влияния на собственных франчайзи не соответствует действительности и фактически вводит в заблуждение", - отмечают в НАПК.

Спонсоры войны

НАПК является органом, который проверяет частные компании на добродетель, в частности, и относительно того, спонсируют ли они войну против Украины. Так, во время полномасштабного вторжения РФ был создан список "Международные спонсоры войны".

В него попали компании, не вышедшие с российского рынка, ведущие бизнес и платящие налоги в РФ, чем финансирующие войну.

Так, в список спонсоров войны попала известная по всему миру корпорация Nestle. Она является одним из самых больших производителей продуктов питания в мире.

Также недавно сообщалось, что Украина внесла компанию Viciunai Group в список международных спонсоров войны. Он производит крабовые палочки под торговой маркой Vici.