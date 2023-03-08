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НАЗК внесло італійську компанію Buzzi Unicem до списку спонсорів війни

Фото: НАЗК внесла італійську компанію Buzzi Unicem до спонсорів війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

НАЗК внесло італійську компанію з виробництва цементу Buzzi Unicem до спонсорів війни, попри її заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАЗК.

Наразі компанія входить до п’ятірки лідерів цементної промисловості в Росії. З 2016 по 2021 рік російський підрозділ Buzzi Unicem сплатив податки та інші платежі до бюджету Росії в розмірі 62 млн гривень. Зазначається, що це, наприклад, вартість 206 ракет "Точка У", якою ворог завдав удару по залізничному вокзалу в Краматорську.

"Зокрема, Buzzi Russia співпрацює з Міністерством оборони Росії та постачає свою продукцію найбільшим підконтрольним державі підприємствам, таким як "Роснефть", керівництво якої перебуває під санкціями та має тісні зв’язки з президентом Росії та "Росатом", який був причетний до погроз усьому світу можливою ядерною трагедією на Запорізькій АЕС", - додає пресслужба.

Водночас компанія висловлює вдячність мобілізований співробітникам у російських соціальних мережах, а дочірня компанія SLK Cement відправляла постачання російському артилерійському підрозділу, до складу якого входили співробітники Buzzi.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НАЗК також нещодавно внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.

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