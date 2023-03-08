НАПК внесло итальянскую компанию Buzzi Unicem в список спонсоров войны

НАПК внесло итальянскую компанию по производству цемента Buzzi Unicem к спонсорам войны, несмотря на ее заявление об отказе от любого операционного участия в российском бизнесе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАПК.

Сейчас компания входит в пятерку лидеров цементной промышленности в России. С 2016 по 2021 год российское подразделение Buzzi Unicem уплатило налоги и другие платежи в бюджет России в размере 62 млн гривен. Отмечается, что это, например, стоимость 206 ракет "Точка У", которой враг нанес удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

"В частности, Buzzi Russia сотрудничает с Министерством обороны России и поставляет свою продукцию крупнейшим подконтрольным государству предприятиям, таким как "Роснефть", руководство которой находится под санкциями и имеет тесные связи с президентом России и "Росатом", который был причастен к угрозам всему миру возможной ядерной трагедией на Запорожской АЭС", - добавляет пресс-служба.

В то же время компания выражает благодарность мобилизованным сотрудникам в российских социальных сетях, а дочерняя компания SLK Cement отправляла поставки российскому артиллерийскому подразделению, в состав которого входили сотрудники Buzzi.