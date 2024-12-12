НАЗК викрило посадовця МВС на "схемі" із перепродажем авто

Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про начальника територіального сервісного центру регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС України у Вінницькій області Негая Юрія.

"За результатами перевірки встановлено, що посадовець у період з 2021 по 2023 роки придбав низку транспортних засобів за заниженими цінами та реалізовував їх за значно вищими цінами, отримуючи суттєвий фінансовий зиск. До цієї схеми також були залучені близькі особи декларанта", - пише НАЗК.

У тому ж числі було виявлено, що під час повномасштабної війни з Росією, в березні 2022-го, посадовець придбав п'ять апартаментів у курортних містах Грузії - Батумі та Бакуріані із загальною площею об'єктів від 37 до 87 кв. м та вартістю - від 30 до 82 тисяч доларів.

"Загалом витрати посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягають майже 20 млн грн. При цьому НАЗК встановило відсутність законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати", - додає НАЗК.