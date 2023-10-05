ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень

Четвер 05 жовтня 2023 01:29
UA EN RU
НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень Фото: НАЗК виявило у полтавського військкома активи на 1,8 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

НАЗК виявило у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування ознаки придбання необґрунтованих активів більш ніж на 1,8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

У ході перевірки було встановлено, що військом у травні 2023 року придбав у власність автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 млн. грн. Цього ж місяця його мати придбала у власність квартиру у Полтаві майже за 2 млн. грн. При цьому доходи, отримані членами сім'ї, не дозволяли зробити таку покупку.

Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв. м. була придбана за кошти військкома. Різниця між вартістю придбаного майна та законними доходами сім'ї становить понад 1,8 млн. гривень.

Матеріали моніторингу способу життя щодо посадової особи передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання про звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх у дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

Перевірка та звільнення воєнкомів в Україні

Нагадаємо, що 11 серпня Рада нацбезпеки та оборони вирішила рекомендувати головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити всіх начальників обласних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. 17 серпня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про звільнення начальників ТЦК та СП.

Причиною такого рішення стали корупційні скандали, пов'язані з головами військкоматів, зокрема, з начальником територіального центру комплектування Одеської області Євгеном Борисовим, у якого журналісти знайшли віллу в Іспанії. Після цього перевірки військкоматів ініціювали по всій території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАПК ТЦК
NEWS
Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму
Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського