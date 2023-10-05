НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень

НАЗК виявило у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування ознаки придбання необґрунтованих активів більш ніж на 1,8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

У ході перевірки було встановлено, що військом у травні 2023 року придбав у власність автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 млн. грн. Цього ж місяця його мати придбала у власність квартиру у Полтаві майже за 2 млн. грн. При цьому доходи, отримані членами сім'ї, не дозволяли зробити таку покупку.

Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв. м. була придбана за кошти військкома. Різниця між вартістю придбаного майна та законними доходами сім'ї становить понад 1,8 млн. гривень.

Матеріали моніторингу способу життя щодо посадової особи передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання про звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх у дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

Перевірка та звільнення воєнкомів в Україні

Нагадаємо, що 11 серпня Рада нацбезпеки та оборони вирішила рекомендувати головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити всіх начальників обласних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. 17 серпня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про звільнення начальників ТЦК та СП.

Причиною такого рішення стали корупційні скандали, пов'язані з головами військкоматів, зокрема, з начальником територіального центру комплектування Одеської області Євгеном Борисовим, у якого журналісти знайшли віллу в Іспанії. Після цього перевірки військкоматів ініціювали по всій території України.