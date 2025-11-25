UA

Курс долара Економіка Авто Tech

НАЗК продовжує службову перевірку у справі "Мідас": результати очікують до січня

Фото: НАЗК проводить службову перевірку через справу "Мідас" (nazk.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Службова перевірка у Національному агентстві з питань запобігання корупції щодо можливої причетності співробітників до справи "Мідас" може тривати до січня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАЗК у Telegram.

Як зазначається, час засідання парламентського комітету з питань антикорупційної політики 25 листопада 2025 року голова НАЗК Віктор Павлущик повідомив про продоження службової перевірки щодо можливих порушень з боку працівників агентства. Перевірка має завершитися не пізніше ніж 10 січня 2026 року.

За словами очільника відомства, перевірка стартувала 10 листопада - у день оприлюднення даних про справу "Мідас". Після отримання додаткової інформації від НАБУ обсяг документів, які необхідно вивчити, вдалося суттєво скоротити, а напрямки роботи - чітко структурувати.

 

Справа "Мідас"

Нагадаємо, справа "Мідас" стосується корупційної схеми у сфері енергетики, яку розслідують НАБУ та САП. За даними слідства, "схема" працювала на "Енергоатомі". Серед фігурантів - вже колишній міністр енергетики Герман Галущенко, екс-віце-премєр Олексій Чернишов. Організаторами "схеми" слідство називає бізнесменів - Тимура Міндича та Олександра Цукермана.

За даними слідства, учасники схеми могли впливати на ухвалення управлінських рішень та отримувати неправомірну вигоду. Після оприлюднення інформації 10 листопада НАЗК розпочало внутрішню службову перевірку, аби з’ясувати можливу причетність співробітників агентства до правопорушень.

Раніше НАЗК також повідомляло про іншу внутрішню перевірку у справі "Енергоатому", де обсяг документів для аналізу вдалося скоротити з близько 4,3 тис. до 1,1 тис.

Детальніше про резонансну справу корупції в "Енергоатомі" читайте в матеріала РБК-Україна.

НАПК Енергоатом