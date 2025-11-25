НАЗК продовжує службову перевірку у справі "Мідас": результати очікують до січня

Справа "Мідас"

Нагадаємо, справа "Мідас" стосується корупційної схеми у сфері енергетики, яку розслідують НАБУ та САП. За даними слідства, "схема" працювала на "Енергоатомі". Серед фігурантів - вже колишній міністр енергетики Герман Галущенко, екс-віце-премєр Олексій Чернишов. Організаторами "схеми" слідство називає бізнесменів - Тимура Міндича та Олександра Цукермана.

За даними слідства, учасники схеми могли впливати на ухвалення управлінських рішень та отримувати неправомірну вигоду. Після оприлюднення інформації 10 листопада НАЗК розпочало внутрішню службову перевірку, аби з’ясувати можливу причетність співробітників агентства до правопорушень.

Раніше НАЗК також повідомляло про іншу внутрішню перевірку у справі "Енергоатому", де обсяг документів для аналізу вдалося скоротити з близько 4,3 тис. до 1,1 тис.

Детальніше про резонансну справу корупції в "Енергоатомі" читайте в матеріала РБК-Україна.