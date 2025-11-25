НАПК продолжает служебную проверку по делу "Мидас": результаты ожидают до января

Дело "Мидас"

Напомним, дело "Мидас" касается коррупционной схемы в сфере энергетики, которую расследуют НАБУ и САП. По данным следствия, "схема" работала на "Энергоатоме". Среди фигурантов - уже бывший министр энергетики Герман Галущенко, экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Организаторами "схемы" следствие называет бизнесменов - Тимура Миндича и Александра Цукермана.

По данным следствия, участники схемы могли влиять на принятие управленческих решений и получать неправомерную выгоду. После обнародования информации 10 ноября НАПК начало внутреннюю служебную проверку, чтобы выяснить возможную причастность сотрудников агентства к правонарушениям.

Ранее НАПК также сообщало о другой внутренней проверке по делу "Энергоатома", где объем документов для анализа удалось сократить с около 4,3 тыс. до 1,1 тыс.

