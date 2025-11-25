RU

НАПК продолжает служебную проверку по делу "Мидас": результаты ожидают до января

Фото: НАПК проводит служебную проверку из-за дела "Мидас" (nazk.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служебная проверка в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции из-за возможной причастности сотрудников к делу "Мидас" может продлиться до января 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАПК в Telegram.

Как отмечается, во время заседания парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики 25 ноября 2025 года глава НАПК Виктор Павлущик сообщил о продлении служебной проверки из-за возможных нарушений со стороны работников агентства. Проверка должна завершиться не позднее чем 10 января 2026 года.

По словам главы ведомства, проверка стартовала 10 ноября - в день обнародования данных о деле "Мидас". После получения дополнительной информации от НАБУ объем документов, которые необходимо изучить, удалось существенно сократить, а направления работы - четко структурировать.

 

 

Дело "Мидас"

Напомним, дело "Мидас" касается коррупционной схемы в сфере энергетики, которую расследуют НАБУ и САП. По данным следствия, "схема" работала на "Энергоатоме". Среди фигурантов - уже бывший министр энергетики Герман Галущенко, экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Организаторами "схемы" следствие называет бизнесменов - Тимура Миндича и Александра Цукермана.

По данным следствия, участники схемы могли влиять на принятие управленческих решений и получать неправомерную выгоду. После обнародования информации 10 ноября НАПК начало внутреннюю служебную проверку, чтобы выяснить возможную причастность сотрудников агентства к правонарушениям.

Ранее НАПК также сообщало о другой внутренней проверке по делу "Энергоатома", где объем документов для анализа удалось сократить с около 4,3 тыс. до 1,1 тыс.

Подробнее о резонансном деле коррупции в "Энергоатоме" читайте в материале РБК-Украина.

