НАЗК продовжує службову перевірку у справі "Мідас": результати очікують до січня

Службова перевірка у Національному агентстві з питань запобігання корупції щодо можливої причетності співробітників до справи "Мідас" може тривати до січня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАЗК у Telegram.

Як зазначається, час засідання парламентського комітету з питань антикорупційної політики 25 листопада 2025 року голова НАЗК Віктор Павлущик повідомив про продоження службової перевірки щодо можливих порушень з боку працівників агентства. Перевірка має завершитися не пізніше ніж 10 січня 2026 року. За словами очільника відомства, перевірка стартувала 10 листопада - у день оприлюднення даних про справу "Мідас". Після отримання додаткової інформації від НАБУ обсяг документів, які необхідно вивчити, вдалося суттєво скоротити, а напрямки роботи - чітко структурувати.