Глава Raiffeisen Bank розповів, коли банк зможе покинути російський ринок
Raiffeisen Bank International змінив крайній термін продажу своєї російської дочірньої компанії. Раніше він планував покинути РФ до кінця вересня.
Про це заявив генеральний директор банку Йоган Штробль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AML Intelligence.
"Раніше ми називали 30 вересня як найбільш ранню можливу дату виділення, і наразі цей крайній термін здається неправдоподібним", - сказав глава банку.
Також він повідомив, що він продовжить роботу над варіантом і зараз розглядає кінець грудня як можливий крайній термін для виділення російських активів.
Продаж активів у РФ також можливий
Штробль додав, що RBI все ще розглядає можливість продажу своїх російських активів.
Він пояснив, що неофіційний аналіз показує, що в цій галузі досягнуто більшого прогресу, ніж у запланованому відділенні.
Raiffeisen Bank International в Росії
Банк не продав свій бізнес після вторгнення РФ в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в Росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.
Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року отримав на території Росії, де він заробив 2 млрд євро.
Нещодавно Reuters писало, що Raiffeisen Bank International відкладає вихід з Росії в надії на закінчення війни.
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