НАПК открыло горячую линию для субъектов декларирования

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыли многоканальную горячую линию для субъектов декларирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАЗК.

Отмечается, что 2 марта в агентстве начала работать многоканальная "горячая линия", по которой предоставляются ответы на вопросы по заполнению деклараций и работы с их реестром деклараций.

Субъекты декларирования могут получить консультацию от специалистов НАЗК от понедельника до пятницы - с 8:00 до 18:00 без перерыва.

В НАПК подчеркнули, что сервис предоставления консультаций работает круглосуточно - в автоматическом режиме можно получить ответы на самые распространенные вопросы, которые возникли у субъектов декларирования с начала кампании подачи ежегодных деклараций.

Кроме этого, на официальном сайте НАПК для субъектов декларирования предусмотрена возможность подать свой вопрос в электронной форме или по адресу: support@nazk.gov.ua.

В Нацагентстве также напоминают, что информация по заполнению деклараций на постоянной основе размещается в публичном Telegram-канале НАПК и на официальной странице в Facebook.

Напомним, в феврале в Украине заработал государственный сервис проверки квитанций. К нему подключили все основные государственные органы.

Кроме того Кабинет министров Украины запускает отдельный ресурс для информирования о ситуации с коронавирусом в Украине.