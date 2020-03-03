НАЗК відкрило гарячу лінію для суб'єктів декларування

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрили багатоканальну гарячу лінію для суб'єктів декларування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАЗК.

Зазначається, що 2 березня в агентстві почала працювати багатоканальна "гаряча лінія", за якою надаються відповіді на питання щодо заповнення декларацій та роботи з їхнім реєстром декларацій.

Суб’єкти декларування можуть отримати консультацію від фахівців НАЗК від понеділка до п’ятниці - з 8:00 до 18:00 без перерви.

У НАЗК наголосили, що сервіс надання консультацій працює цілодобово - в автоматичному режимі можна отримати відповіді на найпоширеніші запитання, які виникли у суб’єктів декларування з початку кампанії подання щорічних декларацій.

Окрім цього, на офіційному сайті НАЗК для суб’єктів декларування передбачена можливість подати своє запитання в електронній формі або за адресою: support@nazk.gov.ua.

В Нацагентстві також нагадують, що інформація стосовно заповнення декларацій на постійній основі розміщується в публічному Telegram-каналі НАЗК та на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у лютому в Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій. До нього підключили всі основні державні органи.

Крім того Кабінет міністрів України запускає окремий ресурс для інформування про ситуацію з коронавірусом в Україні.