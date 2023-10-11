НАЗК опублікувало приватну колекцію картин Абрамовича на майже 1 млрд доларів

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало один із найбільших переліків творів мистецтва, що знаходяться у приватній колекції російського олігарха Романа Абрамовича. До нього увійшли 367 творів мистецтва, які оцінюються у майже 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що твори мистецтва використовуються російськими олігархами для уникнення та обходу санкцій, збереження та приховування статків.

"Найкращий засіб протидії - відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи. Саме для цього НАЗК провело ґрунтовний аналіз та зібрало усі відомі твори мистецтва олігарха в одному переліку на порталі "Війна і санкції", - заявили у пресслужбі НАЗК.

Інформація, яку опублікувало НАЗК, неможливо знайти на офіційних сайтах аукціонних будинків, які займаються продажем творів мистецтва.

Як повідомляється, Абрамович був присутнім на зустрічі диктатора Володимира Путіна з російськими олігархами перед початком широкомасштабної війни РФ проти України, де й обговорювались наслідки війни, в тому числі майбутні санкції.

Права саме на цю колекцію олігарх передав своїй колишній дружині за кілька тижнів до початку вторгнення, ймовірно для уникнення наслідків санкцій.

Повний перелік картин Абрамовича можна переглянути за посиланням.

"Маючи таку відкриту базу даних творів мистецтва, ми можемо запобігти їх обігу у галузі та використанню для обходу санкцій. Наша мета - вилучення цих артоб’єктів у підсанкційних осіб та їх продаж. Отримані кошти мають бути використані для допомоги у відновленні України. Лише так можна забезпечити повернення таких творів до справжніх колекціонерів, які поважають їх справжнє значення, а не використовують як знаряддя злочину”, - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

НАЗК також закликає усіх відповідальних учасників артринку відкривати інформацію про об’єкти мистецтва, якими володіють російські олігархи, та користуватися даними порталу "Війна та санкції". Таким чином вони зможуть уникнути здійснення операцій з такими творами, що можуть бути надалі кваліфіковані як обхід санкцій.

Санкції проти Абрамовича

Після того, як 24 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін дав наказ про воєнне вторгнення в Україну, ЄС ввів санкції проти російських чиновників і безлічі російських бізнесменів, одночасно заморозивши російські активи на сотні мільярдів доларів. До цього списку увійшов і Роман Абрамович.

У березні 2022 року ЄС охарактеризував Абрамовича як "олігарха, який має тісні зв'язки з Володимиром Путіним", включаючи "привілейований доступ" до глави Кремля, зв'язки, які, за словами ЄС, допомогли йому зберегти свої активи.

Після цього російський олігарх вирішив у суді ЄС оскаржити введені проти нього санкції.

Абрамович, який також має ізраїльське громадянство, був одним із найвпливовіших бізнесменів, які заробили нечувані стани після розпаду Радянського Союзу у 1991 році. Forbes оцінив його статки в 9,2 млрд доларів.

Також нещодавно ми повідомляли, що російський олігарх Роман Абрамович за кілька тижнів до вторгнення РФ в Україну переписав на свою колишню дружину художню колекцію вартістю майже 1 млрд доларів, побоюючись наслідків західних санкцій.