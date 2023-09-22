Абрамович переписав на ексдружину колекцію на 1 млрд доларів, щоб уникнути санкцій, - ЗМІ

Російський олігарх Роман Абрамович за декілька тижнів до вторгнення РФ в Україну, переписав на свою колишню дружину мистецьку колекцію вартістю майже 1 млрд доларів, побоюючись наслідків західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування видання "Важливі історії" та The Guardian .

Згідно з документами, отриманими журналістами, 4 лютого 2022 року, за три тижні до вторгнення РФ в Україну, в статуті власників кіпрського трасту Ermis Trust Settlement були внесені зміни, згідно з якими частка самого Абрамовича в трасті зменшилася, а його колишня дружина Дарина Жукова стала мажоритарним бенефіціаром трасту з 51%. У російського олігарха залишилося 49% акцій.

Документи свідчать, що станом на 2018 рік Абрамович зібрав 367 експонатів вартістю в 963 мільйони доларів США. До його мистецької колекції входять, зокрема, картини Моне та Пікассо.

Зазначається, що договір набув чинності в лютому 2022 року, лише через кілька днів після того, як уряд Великої Британії попередив дружніх Кремлю олігархів, що їхні активи можуть бути арештовані в разі вторгнення Росії в Україну.

А вже 10 березня 2022 року Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича, що призвело до заморожування його активів, у тому числі футбольного клубу "Челсі".

Невдовзі після цього ЄС також ввів санкції проти Абрамовича, і російський олігарх наразі оскаржує це рішення. Водночас він досі не потрапив під санкції США.

Згідно з правилами ЄС, Великої Британії та США, будь-які активи, що перевищують 50% власності особи, яка перебуває під санкціями, можуть бути заморожені.

Санкції проти Абрамовича

Після того, як 24 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін дав наказ про воєнне вторгнення в Україну, ЄС ввів санкції проти російських чиновників і безлічі російських бізнесменів, одночасно заморозивши російські активи на сотні мільярдів доларів. До цього списку увійшов і Роман Абрамович.

У березні 2022 року ЄС охарактеризував Абрамовича як "олігарха, який має тісні зв'язки з Володимиром Путіним", включаючи "привілейований доступ" до глави Кремля, зв'язки, які, за словами ЄС, допомогли йому зберегти свої активи.

Після цього російський олігарх вирішив у суді ЄС оскаржити введені проти нього санкції.

Абрамович, який також має ізраїльське громадянство, був одним із найвпливовіших бізнесменів, які заробили нечувані стани після розпаду Радянського Союзу у 1991 році. Forbes оцінив його статки в 9,2 млрд доларів.