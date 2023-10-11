НАПК опубликовало частную коллекцию картин Абрамовича на почти 1 млрд долларов

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) опубликовало один из крупнейших перечней произведений искусства, которые находятся в частной коллекции российского олигарха Романа Абрамовича. В него вошли 367 произведений искусства, которые оцениваются почти в 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.

Отмечается, что произведения искусства используются российскими олигархами во избежание и обход санкций, сохранение и сокрытие состояния.

"Лучшее средство противодействия - открытость информации о произведениях искусства, которыми владеют подсанкционные лица. Именно для этого НАПК провело обстоятельный анализ и собрало все известные произведения искусства олигарха в одном перечне на портале "Война и санкции", - заявили в пресс-службе НАПК.

Информация, опубликованная НАПК, невозможно найти на официальных сайтах аукционных домов, занимающихся продажей произведений искусства.

Как сообщается, Абрамович присутствовал на встрече диктатора Владимира Путина с российскими олигархами перед началом широкомасштабной войны РФ против Украины, где обсуждались последствия войны, в том числе будущие санкции.

Права именно на эту коллекцию олигарх передал своей бывшей жене за несколько недель до начала вторжения, вероятно во избежание последствий санкций.

Полный список картин Абрамовича можно просмотреть по ссылке.

"Имея такую открытую базу данных произведений искусства, мы можем предотвратить их обращение в отрасли и использование для обхода санкций. Наша цель - изъятие этих артобъектов у подсанкционных лиц и их продажа. Полученные средства должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины. Только так можно обеспечить возврат таких произведений к настоящим коллекционерам, которые уважают их истинное значение, а не используют как орудие преступления", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

НАПК также призывает всех ответственных участников артринка открывать информацию об объектах искусства, которыми владеют российские олигархи, и пользоваться данными портала "Война и санкции". Таким образом они смогут избежать осуществления операций с такими произведениями, которые могут быть квалифицированы в дальнейшем как обход санкций.

Санкции против Абрамовича

После того как 24 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин дал приказ о военном вторжении в Украину, ЕС ввел санкции против российских чиновников и множества российских бизнесменов, одновременно заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. В этот список вошел и Роман Абрамович.

В марте 2022 года ЕС охарактеризовал Абрамовича как "олигарха, имеющего тесные связи с Владимиром Путиным", включая "привилегированный доступ" к главе Кремля, связи, которые, по словам ЕС, помогли ему сохранить свои активы.

После этого российский олигарх решил в суде ЕС оспорить введенные против него санкции.

Абрамович, также имеющий израильское гражданство, был одним из самых влиятельных бизнесменов, заработавших неслыханные состояния после распада Советского Союза в 1991 году. Forbes оценил его состояние в 9,2 млрд долларов.

Также недавно мы сообщали, что российский олигарх Роман Абрамович за несколько недель до вторжения РФ в Украину переписал на свою бывшую жену художественную коллекцию стоимостью почти 1 млрд долларов, опасаясь последствий западных санкций.