Називалися "живими людьми". У Запоріжжі затримали п'ятьох осіб, які заважали роботі ТЦК

Правоохоронці затримали в Запоріжжі п'ятьох осіб, які заважали роботі ТЦК і зривали мобілізаційні заходи. Тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області .

Для чого вони це робили

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність п'ятьох мешканців Запоріжжя, які називають себе "живі люди". Вони є членами незареєстрованої громадської організації "Багнет Нації" та здійснюють інформаційно-підривну діяльність.

Метою цих так званих "правозахисників" є дискредитація повноважень працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також поліції.

В інтернеті вони поширюють неправдиву інформацію для створення у громадян хибного уявлення та обурення щодо неправомірності дій військовослужбовців під час мобілізаційних заходів у регіоні.

Фото: Обшук (facebook.com/vkgunpzp)

"Штучно створений "активістами" деструктивний контент не тільки викликає негативне ставлення населення, а й підіграє ворожим пропагандистам у підготовці фейкових сюжетів про суспільно-політичну ситуацію в Україні", - пояснили в поліції.

Що їм тепер загрожує

Сьогодні правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. За результатами вилучено:

заборонену російську та радянську символіку;

засоби зв'язку;

комп'ютерну техніку;

флеш-накопичувачі;

документи;

інші матеріали, які будуть досліджені на наявність додаткових доказів та обставин їхньої протиправної діяльності.

Слідчі оголосили їм підозри за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчиненого групою осіб та за попередньою змовою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.