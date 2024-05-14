Назывались "живыми людьми". В Запорожье задержали пятерых человек, которые мешали работе ТЦК
Правоохранители задержали в Запорожье пятерых человек, которые мешали работе ТЦК и срывали мобилизационные мероприятия. Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.
Зачем они это делали
Правоохранители задокументировали противоправную деятельность пятерых жителей Запорожья, которые называют себя "живые люди". Они являются членами незарегистрированной общественной организации "Багнет Нации" и осуществляют информационно-подрывную деятельность.
Целью этих так называемых "правозащитников" является дискредитация полномочий работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также полиции.
В интернете они распространяют ложную информацию для создания у граждан ложного представления и возмущения относительно неправомерности действий военнослужащих во время мобилизационных мероприятий в регионе.
Фото: Обыск (facebook.com/vkgunpzp)
"Искусственно созданный "активистами" деструктивный контент не только вызывает негативное отношение населения, но и подыгрывает враждебным пропагандистам в подготовке фейковых сюжетов об общественно-политической ситуации в Украине", - пояснили в полиции.
Что им теперь грозит
Сегодня правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам жительства фигурантов. По результатам изъято:
- запрещенную русскую и советскую символику;
- средства связи;
- компьютерную технику;
- флеш-накопители;
- документы;
- другие материалы, которые будут исследованы наличие дополнительных доказательств и обстоятельств их противоправной деятельности.
Следователи объявили им подозрения по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, совершенного группой лиц и по предварительному сговору. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Попытки сорвать мобилизацию в Украине
Некоторые злоумышленники по собственным убеждениям или по заказу россиян пытаются препятствовать проведению мобилизации в Украине.
При этом правоохранители задерживают лиц, которые "сливают" места выдачи повесток. К примеру жительнице Луцка вынесли приговор, за то что она в Telegram-канале предупреждала о местах выдачи повесток.
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