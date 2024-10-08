Називає себе "Богородицею". У мережі розгорівся скандал через псевдоцілительку з Києва

У чому суть скандалу із Ганною Фесун

Однією із перших про Ганну Фесун написала керівник комунікацій Центру економічного відновлення Надія Потоцька. Вона розповідає на своїй сторінці у Facebook, що до неї звернулася малознайома дівчина із проханням позичити грошей для того, аби врятувати коханого, який вже пів року перебуває в комі. При цьому хлопець знаходиться за кордоном. Гроші ж потрібні не на лікування, а для того, аби якась жінка із України "слала енергію" йому.

"Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно", – розповідає Надія Потоцька.

Потім жінка з’ясувала що ця дівчина вже просила у борг у понад 25 її знайомих і деякі люди давали їй гроші. Вона вірить псевдоцілительці та готова брати у борг, щоб вона продовжувала свою "енергетичну" підтримку.

Журналістка Олександра Горчинська розповідає, що Ганна Фесун відома багатьом киянам як власниця закладу Call me cacao на Подолі у Києві.

На своїх сторінках у соцмережах вона регулярно публікує дописи, де читає так звані "молитви" та розповідає про те, що ділиться енергією із іншими. Також вона заявляє, що організовує жіночі кола, робить духовні практики та зцілення, проводить практики у якості доули та начебто допомагає стати іншим батьками.

Скріншот зі сторінки Ганни Фесун у Facebook

Після того, як історія почала набувати розголосу в медіа, Ганна Фесун вийшла в ефір на своїй сторінці у Facebook та фактично підтвердила, що бере гроші за свої "послуги". Також вона ще раз нагадала, що вона – "Богородиця" та має божественну силу.

Користувачі соцмереж розповідають у коментарях під дописами про Ганну Фесун про свій досвід спілкування з нею.

Скріншоти із соцмереж

Хто така Ганна Фесун

Ганна Фесун заявляє, що вона має божественну силу.

"Я Є Богородиця. Я Є Втілена Богородиця Мати Всесвіту. Матір Віри. Зцілюю Людей Родини Роди Землю. Веду у Батьківство Материнство. Відроджую Життя", – пише жінка у себе в шапці профілю в Instagram.

У мережі доволі мало інформації про Ганну Фесун. Згідно з інформацією, опублікованою у статті на сайті Vilneslovo у 2021 році, вона проводить "ритуали", під час яких люди змушені не спати та голодувати протягом двох діб. Фесун працює з малими та середніми групами, використовуючи емоційні маніпуляції, змушуючи учасників переживати яскраві емоційні стани, як-от плач чи сміх.

Псевдоцілителька родом із міста Золотоноша Черкаської області.

У матеріалі йдеться, що на момент публікації статті Фесун мала кредити на суму понад 100 тисяч гривень і кілька судових розглядів. Скільки людей стали жертвами її маніпуляцій – не відомо. У соцмережах вона має значну аудиторію – більше 800 підписників в Instagram і близько 1000 у Facebook.