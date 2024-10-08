Называет себя "Богородицей". В сети разгорелся скандал из-за псевдоцелительницы из Киева

В соцсетях набирает обороты скандал о деятельности псевдоцелительницы Анны Фесун. Женщина называет себя "Богородицей", якобы "шлет энергию" и требует у людей деньги за это.
РБК-Украина рассказывает, в чем суть скандала и кто такая Анна Фесун.
Одной из первых об Анне Фесуне написала руководитель коммуникаций Центра экономического восстановления Надежда Потоцкая. Она рассказывает на своей странице в Facebook, что к ней обратилась малознакомая девушка с просьбой одолжить денег для того, чтобы спасти любимого, уже полгода находящегося в коме. При этом парень находится за границей. Деньги нужны не на лечение, а для того, чтобы какая-то женщина из Украины "слала энергию" ему.
"Энергия работает за обмен на средства, как я поняла. И это происходит давно", – рассказывает Надежда Потоцкая.
Потом женщина выяснила, что эта девушка уже просила в долг у более 25 ее знакомых и некоторые люди давали ей деньги. Она верит псевдоцелительнице и готова брать взаймы, чтобы она продолжала свою "энергетическую" поддержку.
Журналистка Александра Горчинская рассказывает, что Анна Фесун известна многим киевлянам как владелица заведения Call me cacao на Подоле в Киеве.
На своих страницах в соцсетях она регулярно публикует сообщения, где читает так называемые молитвы и рассказывает о том, что делится энергией с другими. Также она заявляет, что организует женские круги, делает духовные практики и исцеления, проводит практики в качестве доулы и помогает стать другим родителями.
После того, как история начала получать огласку в медиа, Анна Фесун вышла в эфир на своей странице в Facebook и фактически подтвердила, что берет деньги за свои "услуги". Также она еще раз напомнила, что она – "Богородица" и обладает божественной силой.
Пользователи соцсетей рассказывают в комментариях под сообщениями об Анне Фесун о своем опыте общения с ней.
Анна Фесун заявляет, что она обладает божественной силой.
"Я являюсь Богородицей. Я являюсь воплощенной Богородицей Матери Вселенной. Матерь Веры. Исцеляю Людей Семьи Роды Землю. Веду в Отцовство Материнство. Возрождаю Жизнь", – пишет женщина у себя в шапке профиля в Instagram.
В сети достаточно мало информации об Анне Фесун. Согласно информации, опубликованной в статье на сайте Vilneslovo в 2021 году, она проводит "ритуалы", во время которых люди вынуждены бодрствовать и голодать в течение двух суток. Фесун работает с малыми и средними группами, используя эмоциональные манипуляции, заставляя участников переживать яркие эмоциональные состояния, таких как плач или смех.
Псевдоцелительница родом из города Золотоноша Черкасской области.
В материале говорится, что на момент публикации статьи Фесун имела кредиты на сумму более 100 тысяч гривен и несколько судебных разбирательств. Сколько человек стали жертвами ее манипуляций – неизвестно. В соцсетях она имеет значительную аудиторию – более 800 подписчиков в Instagram и около 1000 в Facebook.
Ранее РБК-Украина рассказывало о разоблачении 36-летнего мужчины, который около 20 лет выполнял сложные операции по увеличению пениса. Оказалось, что у него не было медицинской лицензии и у него было образование в 9 классов.
Также мы писали, что мошенники разработали новую схему обмана украинцев, предлагая фейковую финансовую помощь от международных организаций или правительства Украины. Правохранители отмечают, что эта схема стала популярной во время полномасштабной войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.