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Наживався на війні. У Запоріжжі полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС

Фото: у Запоріжжі викрили полковника ДСНС на рокраданні палива (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Запоріжжі викрили полковника ДСНС, який незаконно продавав пальне, виділене державою для потреб служби. Зокрема, його повинні були використати для ліквідації наслідків ракетних обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, сума збитків сягає понад 2,3 млн гривень. У бюро розповіли, що пальне ДСНС виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Проте, воно розкрадалось та надалі продавалось або ним заправлялись приватні вантажівки.

Як посадовець організував злочин

Аби продавати викрадене пальне, посадовець облаштував міні-АЗС прямо на території власного маєтку.

Зазначається, що до схеми залучалися чинні співробітники ДСНС, які отримували зарплатню, але не з’являлися на місці чинної роботи. За даними розслідуванння, один з підозрюваних був заправником і постійно перебував на території домоволодіння полковника.

Під час обшуку слідчі виявили талони на пальне, що належать ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для його зберігання та продажу і гроші в різній валюті на суму понад 8 млн гривень.

В чому ще звинувачують запорізького полковника ДСНС

Окрім вищезазначеного злочину, полковника підозрюють у протиправному заволодінні земельною ділянкою в центрі Запоріжжя, де зведений його маєток. За даними слідства, ця земля перебувала у користуванні колишньої метрологічної станції ДСНС та перейшла у власність підозрюваного.

Також полковник володіє преміум-автомобілями та розкішним маєтком на березі Дніпра. Інформація щодо всього майна перевіряється.

Наразі ДБР повідомило про підозру за ч. 4,5 ст. 191 КК України всім шести фігурантам. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Раніше ми писали, що начальник складу в Львівській області допустив нестачу військового майна на понад 4 500 000 гривень і не з’явився на службу.

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